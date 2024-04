In deze editie

Deze week in Autoweek: - De eerste foto's van de Renault 5 E-Tech Electric. Is dit het nieuwe succesnummer? Hij komt in september - De eerste rijtest van de vernieuwde Volkswagen Tiguan - heel veel kleine verbeteringen - Een dubbeltest van de Fiat 600e vs de Volvo EX30 - Plus Koopwijzer gebruikte Ford Focus (2018-nu) - Herinneringen aan de Audi 50 (1974) - Op zoek naar het LPG-omslagpunt van de Dacia Duster vs de Sandero En nog veel meer ...