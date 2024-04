AutoWeek 17-2024

In deze editie

In dit nummer treedt de Mercedes-Benz EQB aan tegen de versere BMW iX1, rijden we met de vernieuwde Skoda Kodiaq en maken we kennis met de gloednieuwe elektrische Porsche Macan. Ook treffen twee auto's met een dubbele identiteit elkaar: de Mazda 2 Hybrid en de Mitsubishi Colt. In Klokje Rond nemen we een Peugeot 206 CC onder de loep en kijken we naar een Opel Corsa A met 200 pk.