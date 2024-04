AutoWeek 15-2024

In deze editie

In dit nummer een ware klassieker onder dubbeltests: de BMW 5-serie en Mercedes-Benz E-klasse. Ook rijden we met de gefacelifte Porsche Taycan en zetten we de mild-hybride Peugeot 3008 naast de Mazda CX-5. In Klokje Rond nemen we een heuse Toyota Land Cruiser onder de loep.