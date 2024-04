AutoWeek 12-2024

In deze editie

In dit nummer zetten we drie hybride cross-overs uit het C-segment naast elkaar: de Honda ZR-V, Nissan Qashqai en Toyota C-HR. We heten onze BYD Dolphin-duurtester welkom en mogen voor het eerst op pad met een auto van het 'nieuwe Fisker': de Fisker Ocean. Ook rijden we met de Porsche Panamera. In Klokje Rond treedt een Tesla Model 3 aan die in slechts vijf jaar zo'n 170.000 km reed, op de rollenbank staat een heuse Hyundai Kona N.