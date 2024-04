AutoWeek 13-2024 + caravanspecial

In deze editie

In dit nummer mag de fonkelnieuwe Mini Countryman zich bewijzen naast de Volkswagen T-Roc, kijken we waar je op moet letten als je een gebruikte Kia Niro wil kopen en zetten we een Jaguar I-Pace naast een 45 jaar oude Daimler. In Klokje Rond treedt een Mercedes CLA 45 AMG aan. Extra 24 pagina's caravanspecial!