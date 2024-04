AutoWeek 16-2024

In deze editie

In dit nummer zetten we een mild-hybride Peugeot 208 naast de volledig hybride Toyota Yaris, rijden we met de Torres EVX van het tot KGM omgedoopte SsangYong en gaan we op pad met de Mercedes-Maybach S-klasse. In Klokje Rond treedt een Kia Picanto aan met bijna 290.000 km op de teller.