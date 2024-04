AutoWeek 14-2024

In deze editie

In deze Autoweek: - De eerste rijtest van de Hyundai Ioniq 5 N versus de Toyota Land Cruiser - Old Skool rijplezier in een modern jasje ; - Rijden zonder achterruit - Eerste rijtest Polestar 4; - Bandentest SUV - 235/55 R19; - Net niet in de de 500 PK-Club - Nio EL6 en Ford Mustang Mach-E GT En nog veel meer ...