Proefabonnement Ouders van Nu

Ouders van Nu loodst je door de spannende fase van je leven als (aanstaande) ouder. In elk nummer vind je alles over het ouderschap. Van praktische tips en interviews over het opvoeden van kinderen, tot herkenbare columns van o.a. Naomi van As en Lisa Wade. Ouders van Nu is onmisbaar voor iedereen die wilt weten hoe het écht zit met het ouderschap.