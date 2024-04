In elke Flow Special staat een bijzonder thema centraal. Bijvoorbeeld de liefde, zomer, of creativiteit - zoals in het jaarlijkse Book for Paper Lovers. Flow Specials zijn geïllustreerd door verschillende illustratoren en altijd een lust voor het oog. Als ware Flow-liefhebber vind je in deze specials kortom nog meer ideeën, inzichten én inspiratie.