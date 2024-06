Deze prachtige illustratie is van een van de vijf Nederlandse Donald Duck striptekenaars, die alles met de hand tekenen. Op dit dekbedovertrek is veel te ontdekken, want hij is aan beide zijden bedrukt. Op de ene kant zie je Dagobert in zijn geld duiken, op de andere kant hebben de Zware Jongens het op zijn geld gemunt. Gelukkig is er nog genoeg op de kussensloop. Je slaapt je rijk!