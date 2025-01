Club Donald Duck Bibber, lach en speur mee!

In deze editie

Pas op! Een enorme robot verwoest alle bomen! Heer SuperDonald en de neefjes gaan tot in het hart van de machine om hem tegen te houden. Ondertussen onderzoekt het SOS-team de diefstal van dinosaurusfossielen. Het lijkt wel het werk van... ruimtewezens? Dit en meer zinderende avonturen vind je in deze spannende pocket!