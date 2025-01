Donald Duck Detectives Avonturen onder de loep

In deze editie

Er heerst chaos in Duckstad! Bedriegers worden zelf bedrogen, dieven worden van hun buit beroofd en boeven kunnen agent worden. En dan is er ook nog het duistere ‘bondgenootschap van de nacht’ opgericht. Van misdadige mummies tot spionerende buren… neem de spannendste avonturen onder de loep!