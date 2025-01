Donald Duck Boeken De mooiste verhalen uit Duckstad

In deze editie

De échte stichter van Duckstad was Carl Barks. In 25 jaar schreef en tekende deze Amerikaan honderden avonturen met Donald en zijn familie, en bedacht daarbij Willie Wortel, de Zware Jongens, Dagobert Duck en vele andere figuren. In deze unieke uitgave van bijna 300 pagina’s is een selectie van zijn mooiste verhalen gebundeld, waaronder De gouden helm, De vallei van Tralla-la en Donald Duck als brandweerman.