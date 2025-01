Donald Duck Classics Pocket Pride and prejudice

In deze editie

De vijf zussen Bennet wonen samen met hun oma Dora en tante Bridget en ze hebben het niet breed. Daarom probeert een van de zussen met een supergeheim recept het prijzengeld van een kookwedstrijd binnen te slepen. Tante Bridget denkt dat het veel slimmer is om haar oudste nichtjes aan een rijke man te koppelen. Maar liefde laat zich niet zo makkelijk sturen... Pride and prejudice, O brother, where art thou?, Hitchcock, On the road, …and justice for all!