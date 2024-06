In deze editie

In dit nummer zetten we de Mazda MX-30 R-EV naast de Kia Niro PHEV, rijden we met de Porsche Taycan Turbo GT, de nieuwe Dacia Duster en de MG 3. We zetten ook twee lekkere gebruikte roadsters naast elkaar; de eerste Mercedes-Benz SLK en Chrysler Crossfire. We hebben een speciale Klokje Rond, waarin na een duurtest een jonge Honda CR-V uit elkaar gehaald wordt. Ook nemen we de accu van een zes jaar oude Tesla Model X onder de loep.