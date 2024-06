In deze editie

In deze Autoweek: - Eerste rijtest van de Mini Cooper Electric - EV met funfactor; - Nieuw: de Renault Symbloz - Captur en een half; - Lukt het Lexus en Audi om Limo-luxe in zakformaat te proppen? - Dubbeltest; - Zuinigheid met vlijt - occaciondubbeltest Hyundai Ioniq Hybrid vs Toyota Prius; En nog veel meer ...