Stijlvol Wonen 7-2023

Stijlvol Wonen is hét magazine voor liefhebbers van tijdloos design. In elk nummer vind je unieke interieurreportages, inspirerende binnenkijkers en ideeën om je eigen interieur een chique boost te geven. De fotografen, journalisten en stylisten zorgen voor dromerige moodboards en in de interviews met professionals lees je alles over slimme woonoplossingen.