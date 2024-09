Stijlvol Wonen 5-2024

In deze editie

Duik de zomer in met deze extra dikke binnenkijk special. In dit nummer ontrafelen we de resort style in maar liefst vijftien binnenkijkers. Ontdek de mooiste vakantiehuizen van Bali tot Comporta, waar de sfeer relaxed is en de ideeën talrijk aanwezig zijn. Enkele hoogtepunten uit dit nummer: het interview met onze personality en mode-ontwerpster Amanda, de villa in Marbella ontworpen door Piet Boon, onze tips om thuis die hotelstijl op te roepen, de XXL bed-trend in ons dossier slaapkamers.