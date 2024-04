Stijlvol Wonen 3-2024

In deze editie

Een huis in de duinen of aan de plas met je eigen boot aan de aanlegsteiger … Stijlvol Wonen vulde de binnenkijkers aan met drie droomprojecten aan het water. Ook in dit nummer: hoe je je eigen paradijs in de achtertuin creëert én deelt met je gasten. We presenteren drie sferen uit de nieuwe collectie buitenmeubelen. Daarnaast nemen we je ook mee naar Knokke Le Zoute. Interieur-experts geven hun insider adresjes prijs en we laten je binnenkijken in de villa van een Knokse kunstverzamelaar.