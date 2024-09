Stijlvol Wonen 6-2024

In deze editie

Chic het najaar in! Het is nog volop nazomer, maar met het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht kondigt zich ook een nieuw seizoen aan. Maak je interieur klaar voor deze nieuwe start. Wat is nieuw en welke trends komen eraan? Hoe pas je je interieur aan zonder alles om te gooien? Je ontdekt het in dit nummer.