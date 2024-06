Stijlvol Wonen 4-2024

In deze editie

“Ons huis mocht geen witte suikerklont worden”, stelt actrice Kim Van Oncen. Is dit herkenbaar? Wil je ook meer kleur in je interieur, maar je weet niet hoe? Laat je inspireren door het opvallende kleurgebruik in de binnenkijkers van deze editie. We helpen je de nieuwste kleurtrends toepassen met moodboards en tips. Je ontdekt welk behang, verfkleur of stof de ruimte opfleurt. We tippen ook enkele snelle en gemakkelijke oplossingen om kleur toe te voegen.