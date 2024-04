Brocante Living Special 65-2023

In deze editie

In de nieuwste stylingspecial komen 4 ruimtes aan bod, met elk hun eigen, nostalgische stijl. Kies jij voor romantisch, rustiek, naturel of pastel? Kijk binnen in een molenhuis met een warme woonkamer, kies een uniek kleurenpalet voor de badkamer, creëer rust in een brocante slaapkamer en snuif de geschiedenis op in een monumentale keuken. Met 95 styling- en shoppingtips heb je aan inspiratie geen gebrek. Een echt collector's item!