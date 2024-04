Brocante Living 3-2024

In deze editie

De vervaagde tinten van een gedroogd boeket, een roze tule jurk aan een oud kapstokje, balletschoentjes met satijnen linten ... Er hangt romantiek in de lucht! Kijk binnen in 5 huizen met verfraaid antiek en nostalgische verzamelingen. In Museum De Kantfabriek leer je over de rijke geschiedenis van kant. En wat denk je van wat lief voorjaarsblauw in huis, met frêle moois uit de natuur: vergeet-mij-nietjes?