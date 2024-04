Brocante Living 1-2024

In deze editie

In deze winterse editie van Brocante Living maken we het binnen heerlijk warm en gezellig. Neem een kijkje in een traditionele Zweedse woning die eeuwenoud lijkt, maar splinternieuw is! Echt oud is een Frans dorpskasteel met bijhorende wintertuin. Daar steelt een prachtige muurschildering de show. Nostalgisch behang is dan weer dé blikvanger in het stylingdossier. Met onze shoptips creëer je zelf in een mum van tijd die warme winterse sfeer in huis.