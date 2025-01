Jan Jans en de Kinderen Lach je rot!

In deze editie

Jan, Jans en de kinderen zijn gezellige, grappige vrienden van onze Libelle lezers. Deze vrolijke stripfamilie heeft "de lach aan de kont hangen" zou Opa Tromp zeggen. Dit winterboek 2024 staat in het teken van de lach! Even lekker lachen mét en om elkaar. Neem het leven niet altijd even serieus. Waarom luchtig, licht en speels leven ook fijn kan zijn. Maak lol! Van lachworkshop tot lachspreuken om in te lijsten. Lees het allemaal in dit dubbeldikke stripboek!