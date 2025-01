Waar is Donald Duck? Zoekboek Donald Duck 2024

In deze editie

SPEURNEUZEN OPGELET! In dit boek vol grote zoekplaten gaat Donald met zijn vrienden en familie op avontuur naar allerlei spannende en leuke plekken. Spetteren in het Prulmeer, een helikoptervlucht naar Verweggistan, een bezoekje aan de planeet Kwektunus, niets is ze te gek! Zoek jij tijdens de tripjes naar Donald én de figuren en voorwerpen die op de lijstjes staan? Pak snel je vergrootglas en speuren maar!