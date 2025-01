Makkelijk lezen Lekker lezen voor iedereen

In deze editie

Jippie, het is winter! Kwik, Kwek en Kwak racen door de sneeuw op hun slee. De grote Boze Wolf schaatst rondjes op de bosvijver en Mickey en Goofy werken in een beregoed hotel! Wat zeg je, heb je het koud? Dan is het tijd voor Makkelijk Lezen. In dit boek vol strips en puzzels zijn de letters wat groter en de zinnen iets korter, maar de avonturen zijn even spannend en grappig als altijd!