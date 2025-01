Donald Duck Varia Rode Editie - Deel 3

In deze editie

In deze twee boeken in luxe cassette, die het vervolg zijn op ‘De reisavonturen van oom Dagobert deel 1 en 2’, lees je wat hij al reizend met Donald en de neefjes meemaakt. Zo gaan ze samen op zoek naar een verdwenen stad en de beroemde Kruisvaarderskroon. Ook belanden Dagobert en Donald dankzij Magica in een verticale zwaartekracht en ervaren ze tegen wil en dank hoe het is om constant de voetjes van de vloer te hebben…