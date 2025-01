Donald Duck zou het liefst elke dag van de week lekker dagdromend in zijn hangmat willen liggen. Helaas heeft hij daar zelden tijd voor, want er is altijd wel ergens een avontuur waarin hij wordt meegesleurd door zijn familie en vrienden. Nee, die hangmat zal Donald voorlopig niet van dichtbij zien! Helaas voor hem, maar gelukkig voor de lezers van deze albums!