Het tijdschrift Donald Duck Makkelijk Lezen is speciaal gemaakt voor kinderen met dyslexie en voor kinderen met lees- en spellingproblemen. In deze special is het lettertype makkelijker te lezen door een aangepaste lettergrootte en door spaties tussen woorden, letters en regels. De Donald Duck Makkelijk Lezen-specials zijn net zo leuk als alle andere Donald Duck tijdschriften, albums en pockets!