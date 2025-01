Donald Duck Jubileum 90 jaar avonturen met vriend en vijand

In deze editie

FEEST IN DUCKSTAD Je ziet het niet aan hem, maar Donald Duck is al 90 jaar! En sinds 1934 heeft hij heel wat bijzondere en vreemde vogels om zich heen verzameld. Vooral in de strips in het Nederlandse Donald Duck weekblad kreeg deze eigenwijze eend er steeds meer familie, vrienden maar ook vijanden bij. Geniet in dit jubileumalbum van alle spannende en grappige avonturen die Donald met hen beleeft!