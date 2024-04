Libelle Bookazine 3-2024

In deze editie

Al Generaties lang geniet familie Stockton van de privileges van rijkdom en succes. Nu de drie dochters - én erfgenamen - worstelen met de werkelijke waarde van geld, dreigt een breuk in de familie. Escapistische roman over de bovenlaag van New York, met glamoureuze feesten, luxe weekendverblijven, katerbrunches en de worsteling van drie rijke, sympathieke, feilbare vrouwen.