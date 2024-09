Libelle Bookazine 8-2024

In deze editie

Nadat echtscheidingsadvocate Diana van Assendelft onverwacht haar kapitale villa wordt uitgezet, belandt ze met drie kinderen op de verloederde camping Oosthoek in Brabant. Haar man John blijkt torenhoge schulden te hebben en is spoorloos verdwenen. Diana is de wanhoop nabij, maar de criminele campingbaas Franco Bergmans biedt aan haar te helpen in ruil voor een riskante klus. Diana zet voet in een wereld waarin ze als kille ‘Lady’ beter blijkt te passen dan ze ooit had kunnen vermoeden.