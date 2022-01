Of het nu gaat om auto’s , gadgets, showbizz of televisie; op kiosk.nl vind je proefabonnementen op de beste mannenbladen. Met de verschillende thema’s van mannentijdschriften, biedt kiosk.nl voor iedere man wat wils!

Mannen met een passie voor auto’s zijn bij kiosk.nl aan het juiste adres. Kiosk.nl biedt verschillende autobladen aan zoals AutoWeek. In het tijdschrift AutoWeek lees je het laatste autonieuws, de nieuwe autotests en rij-impressies. Dit weekblad geeft antwoord op al jouw technische vragen. Mannen met een liefde voor klassieke auto’s halen hun hart op met het maandblad AutoWeek Classics. Elke editie staat vol met mooie klassiekers, testen, proefritten en verhalen over auto’s uit de jaren 60, 70, 80 en 90.





Misschien hou je meer van films dan van auto’s. Wil jij alles weten van de nieuwste films, series, maar ook over de laatste games en gadgets? Kies dan voor een proefabonnement op Totaal TV of Veronica Superguide. Naast de vaste tv-programmering, lezen mannen in deze magazines ook alles over films en games. En mannen die houden van showbizz en graag op de hoogte willen blijven van het laatste nieuws, kunnen een proefabonnement nemen op het tijdschrift Story.