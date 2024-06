Libelle Special 7-2024

In deze editie

Zomerdromen Niets heerlijkers dan een zomertuin! Kijk mee in vier bijzondere tuinen: van laat-maar-waaien lusthof tot een wilde tuin vol eetbaar lekkers. Met de tuinkalender weet je precies welke klusjes er in deze maanden op je lijstje staan én - en dat klinkt misschien gek - niet alle onkruid is er om te wieden. En verder: een ode aan de stokroos, drie vrouwen vertellen hun moestuingeheimen en we gaan in stijl onthaasten met de mooiste tuinmeubels en accessoires.