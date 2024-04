Libelle Special 5-2024

In deze editie

Lente in je bol én lijf! Ontdek je superkrachten: we laten zien hoe je in 10 stappen je doel bereikt, maar let op: aandacht geven aan het hier en nu stimuleert je creativiteit en dat is óók heel fijn. In het interview met dé migraine-professor lees je dat deze hersenziekte - want dat is het! - geen aanstellerij is en méér aandacht en compassie verdient. Verder: 8x de mooiste wandelingen door veld en bos, gezond eten rekent af met die ellendige suikerdip en zó creëer je rust in je teint.