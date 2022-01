Nederland kent vele modebladen. Waar de traditionele fashion magazines puur en alleen over mode en patronen gingen, is dat tegenwoordig anders. In veel van de huidige bladen is mode vaak een onderdeel van lifestyle, uiterlijke verzorging en trends. Bij kiosk.nl vind je verschillende tijdschriften die aandacht besteden aan de laatste mode, shoppings en uiterlijke verzorging.

Kies bijvoorbeeld voor fashion magazine Nouveau; een luxe en inspirerende glossy over mode, beauty, kunst, reizen, cultuur en nog veel meer. Het tijdschrift Nouveau is onmisbaar voor de 40+ vrouw die van stijl en elegantie houdt. In de populaire weekbladen Libelle en Margriet vind je naast beauty, culinair en dagjes uit, ook uitgebreide modereportages. En in het tijdschrift Flair vind je ook wekelijks dossiers over betaalbare mode en uiterlijke verzorging.





Voor de jonge fashion liefhebbers is er weekblad Tina. In dit tijdschrift vind je elke week de nieuwste modetrends voor kleine fashionista’s.