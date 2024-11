Zo Zit Dat 10-2024

Met Ticket to Ride ga je mee op trein-avontuur door de grootste steden van Europa tijdens de eeuwwisseling. Waag je je aan een reis door de donkere tunnels van Zwitserland? Ga je aan boord van een veerboot over de Zwarte Zee? Of richt je prachtige treinstations op in de grote hoofdsteden van de oude rijken?





Dit populaire bordspel is een makkelijk aan te leren spel met diverse onvoorziene plotwendingen, zodat de uiteindelijke winnaar tot op het laatst onbekend blijft. Spanning en plezier voor het hele gezin gegarandeerd!.