Zo Zit Dat Boeken Lawine aan spelletjes

In deze editie

Is de winter al aan?! Yes! Dat is goed nieuws, want dat betekent: tijd voor het Zo Zit Dat Winter Doeboek. Deze extra dikke Zo Zit Dat special zit bomvol spelletjes, weetjes, puzzels, quizzen en challenges. Zo kom jij de winter wel door!