In deze editie

Deze week in Libelle; - De grote jaarhoroscoop 2025 - Nathalie won € 125.000 in de loterij. - 24 wellness adressen, net even anders. - Bubbels & Bites - Igone de Jongh, 'Alles over mijn scheiding is wel gezegd, ik wil door met mijn leven' En nog heel veel meer..