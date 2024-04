Libelle Special 2-2024

In deze editie

Het wordt in 2024 weer puur genieten. We trappen af met lichte taco’s & tortilla’s + frisse spreads. De pasta's barsten van de vitaminen, net als de 5 bijzondere én gezonde stamppotten. Indruk maken op je eters doe je met een van de 7 'kippen van de kok'. En zalm kan natuurlijk altijd en overal. Liever een soepje? We hebben ze in alle soorten en maten. Ten slotte: déze light toetjes mogen best! O ja, en we leven nóg langer en gezonder dankzij een simpel stappenplan.