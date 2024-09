Libelle Special 12-2024

In deze editie

Om de vakantiestemming er nog even goed in te houden, hebben we gekozen voor de lekkerste baksels met een Franse insteek. Met hier en daar een variant op de klassiekers (denk aan een vierkant croissantje), van knapperige baguettes tot in de mond smeltende macarons. Vreemde eend in de bijt zijn de taartjes met een Japanse twist. Hoewel... ook deze patisserie is om je vingers bij af te likken. 48 heerlijke recepten die redelijk simpel te maken zijn - maar zeker niet met Franse slag. Bon appétit!