Libelle Special 10-2024

In deze editie

We gaan fris en fruitig de zomer in met tips voor glanzende lokken. Hoe deal je met heimwee? Tips en trucs voor mensen die het liefst niet weggaan. Lees alles over blije darmflora, want daar krijg je energie van. Houden ze trouwens wel van onbespoten groenten? En wist je dat er niets mis is met apart slapen? Sterker: het levert iets op! Ten slotte: fijne vakantieshopping, 12 campings waar je pas echt tot rust komt, een (kleine-)stappenplan waarmee álles lukt en nog veel meer!