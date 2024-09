Libelle Bookazine 7-2024

In deze editie

Gulliver’s Bay, Cornwall, 1944 - Als Rupert Dash sneuvelt tijdens de Slag om Arnhem, is zijn vrouw Florence er kapot van. Ze kan niet accepteren dat hij voor altijd uit haar leven is verdwenen. Wanneer ze een gedicht met de titel ‘Wacht op mij’ vindt in een oud boek, gelooft ze dat het een teken van haar man is. Een belofte dat hij bij haar terug zal komen. Een extra dik Bookazine voor extra leesplezier.