Libelle Bookazine 6-2024

Begeleid door het gezoem van krekels en de geur van lavendel glijden de dagen vredig voorbij in de Provence. Tot het dorpje Fragolin abrupt uit zijn zomerslaap wordt gerukt als burgemeester Thierry dood wordt aangetroffen, vermoord. Ook zijn ex-vriendin Isabelle Bonnet is in shock door zijn gruwelijke dood, terwijl haar vaardigheden als Madame le Commissaire juist nu hard nodig zijn, want van de dader ontbreekt elk spoor...