Libelle Bookazine 5-2024

Libelle Bookazines zijn complete boeken in tijdschriftvorm en dus ideaal om mee te nemen. De boeken zijn zorgvuldig geselecteerd in samenwerking met uitgeverij Meulenhoff en Luitingh-Sijthoff: bestsellers en onontdekte pareltjes wisselen elkaar af. Boek jij tijd in voor extra Libelle-leestijd?