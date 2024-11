Flair 40-2024

In deze editie

Deze week in Flair: - Real life - Jessica haar vriend werd aangereden - Bewust kinderloos - Julia emigreerde naar Spanje; - Stress over geld? Zó deal je ermee + praktische tips; - Als dit wordt ontdekt... - 'Mijn nieuwe baas is de jongen die ik vroeger pestte'; - Een huisdier verliezen - tips en inzichten voor de verwerking; en nog veel meer ...