AutoWeek Campers is onmisbaar voor iedereen die een camper heeft, zou willen of ervan droomt een mooie camperreis te maken. In dit magazine van meer dan 100 pagina’s lees je inspirerende reisverhalen, geniet je van prachtige fotografie en vind je tests in elke categorie: van buscamper tot integraal, en zowel nieuw als klassiek.