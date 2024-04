AutoWeek Campers 2-2024

In deze editie

In deze editie van Campers: - De eerste rijtest van de Hymer ML-T 580 - Deze camper brengt jeeen stapje verder - 'Geen zorgen over modderige campings in afgelegen binnenlanden'; - Een reis vol afwisseling langs de Dalmatische kust; - In het spoor van de Tour de France; - Occasion test: Bürstner Elegance I 642 En nog veel meer ...