In deze editie

Het trend issue Benieuwd wat de interieurtrends voor komend seizoen zijn? Met dit nummer ben je in één klap op de hoogte. De redactie neemt je mee naar Milaan, waar trends worden gezet. Verder in dit nummer: shop direct wat in is, van rvs-look tot auberginekleur * binnenkijken in trendy huizen * new brutalism & raw romance: deze woonstijlen zijn hot & happening * hier wordt vtwonen-stylist Marianne happy en hebberig van.